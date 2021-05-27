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الممثلون التجاريون للولايات المتحدة والصين يجرون أول مكالمة هاتفية برئاسة بايدن

الخميس 27/مايو/2021 - 08:46 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة التجارة الصينية إن قادة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أجروا أول اتصال لهم تحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت الوزارة في بيان إن الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي أجريا محادثة "صريحة وعملية وبناءة".

ولم يذكر البيان أي تفاصيل بشأن تطورات التجارة ، أو ما إذا كانت التعريفات المطبقة في ظل إدارة ترامب سيتم التراجع عنها.

ومع ذلك، قالت الوزارة إن الجانبين اتفقا على مزيد من الاتصالات ووصفت المكالمة بأنها تحمل موقف "الاحترام المتبادل". غالبًا ما تستخدم بكين هذه العبارة عند الدعوة إلى تواصل أكثر ملاءمة مع الولايات المتحدة.

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