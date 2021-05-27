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تحسن دون المتوقع لمعنويات المستهلكين الألمان

الخميس 27/مايو/2021 - 08:57 م
بوابة الفجر
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خلص مسح إلى أن معنويات المستهلكين الألمان تحسنت بأقل من المتوقع مع الاقتراب من يونيو حزيران، إذ ظل الحذر مخيما على نشاط التسوق بالرغم من التراجع في وتيرة الإصابات بكوفيد-19 وتحسن في توقعات نمو أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد GFK إن مؤشره لمعنويات المستهلكين، المستند إلى مسح يشمل نحو 2000 ألماني، زاد إلى -7.0 من قراءة معدلة عند -8.6 في الشهر السابق.

وجاءت النتيجة دون توقعات رويترز لنمو أكبر إلى -5.2.

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