تحسن دون المتوقع لمعنويات المستهلكين الألمان





خلص مسح إلى أن معنويات المستهلكين الألمان تحسنت بأقل من المتوقع مع الاقتراب من يونيو حزيران، إذ ظل الحذر مخيما على نشاط التسوق بالرغم من التراجع في وتيرة الإصابات بكوفيد-19 وتحسن في توقعات نمو أكبر اقتصاد في أوروبا.





وقال معهد GFK إن مؤشره لمعنويات المستهلكين، المستند إلى مسح يشمل نحو 2000 ألماني، زاد إلى -7.0 من قراءة معدلة عند -8.6 في الشهر السابق.





وجاءت النتيجة دون توقعات رويترز لنمو أكبر إلى -5.2.