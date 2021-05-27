أحمد زاهر يتألق في أحدث ظهور له على شاطئ البحر

تألق الفنان أحمد زاهر في أحدث ظهور له، حيث شارك صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر "زاهر" وهو على شاطئ البحر، أثناء استمتاعه بالإجازة الصيفية.



وكانت آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مشاركته في فيلم" فارس" مع عدد من الفنانين منهم النجم حسين فهمى، إيمان العاصى، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.