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تعرف على موعد انطلاق الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 27/مايو/2021 - 08:01 م
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي
غدير أحمد
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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن موعد اانطلاق الموسم الكروي الجديد من مسابقة "البريميرليج" موسم 2021-2022.

وستنطلق فعليات المسابقة في 14 أغسطس وسينتهي في 22 مايو، بعد اتفاق مع جميع الأطراف المعنية.

وأضاف أن الجولة الأخيرة من الموسم في 22 مايو 2022 ستقام جميع مبارياتها في توقيت واحد.

وكانت رابطة أندية الدوري الانجليزي التي تضم ثلاثة أقسام أسفل الدوري الممتاز أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن موسم 2021-2022 سينطلق في السادس من أغسطس.

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