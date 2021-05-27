تعرف على موعد انطلاق الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز

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تعرف على موعد انطلاق الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز
الخميس 27/مايو/2021 - 08:01 م
غدير أحمد
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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن موعد اانطلاق الموسم الكروي الجديد من مسابقة "البريميرليج" موسم 2021-2022.
وستنطلق فعليات المسابقة في 14 أغسطس وسينتهي في 22 مايو، بعد اتفاق مع جميع الأطراف المعنية.
وأضاف أن الجولة الأخيرة من الموسم في 22 مايو 2022 ستقام جميع مبارياتها في توقيت واحد.
وكانت رابطة أندية الدوري الانجليزي التي تضم ثلاثة أقسام أسفل الدوري الممتاز أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن موسم 2021-2022 سينطلق في السادس من أغسطس.
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