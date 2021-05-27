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ثلاثي الزمالك يؤزارون الفريق أمام الإسماعيلي
الخميس 27/مايو/2021 - 08:04 م
محمد زكي
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حرص طارق حامد ومحمد عبد الغني وإمام عاشور ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد باستاد السويس لمؤازرة الفريق أمام الإسماعيلي.
ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي في تمام الساعة التاسعة مساء، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
ويفتقد الزمالك في لقاء اليوم لخدمات الثلاثي طارق حامد ومحمد عبد الغني وإمام عاشور بسبب الإيقاف.
وألقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة، قبل الوصول لملعب المباراة.
وشرح المدير الفني خلال الجلسة، بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.
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