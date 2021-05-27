نائب رئيس جامعة أسيوط: اتفاقية 1902 تمنع إثيوبيا من إنشاء سدود على النيل الأزرق (فيديو)

قال الدكتور شحاته غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، أن مصر تدعو دائما إلى التوصل إلى حل عادي وقانوني لأزمة سد النهضة.



وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا أخذت بني شنقول استنادا على اتفاقية 1902 والجانب الأثيوبي يتنصل منها تماما في الوقت الحالي، وبموجب هذه الاتفاقية تم منع إقامة إنشاءات أو سدود على النيل الأزرق قد تضر بالدول المشتركة فيما يتعلق بحوض النيل خاصة بدولتي المصب السودان ومصر.



وأشار الدكتور شحاته غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط إلى أن إثيوبيا تريد صناعة أزمة، موضحا على حرص القيادة المصرية على حق الشعب الإثيوبي في التنمية والدليل على ذلك أن كل المساعي المصرية تتعلق بالدعوة للمفاوضات والوساطة.



وكشف نائب رئيس جامعة أسيوط أن الدور الأمريكي مهم للغاية في ملف سد النهضة وأن يعلم جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أنه يحمل المسئولية تجاه المجتمع الدولي، من خلال ضغط واشنطن على إثيوبيا فيما يخص ملف سد النهضة.

