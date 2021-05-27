إصابة والد كريم عبد العزيز بكورونا

كشفت تصريحات صحفية أخبار حول إصابة والد الفنان كريم عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد، وهو المخرج محمد عبد العزيز.



وشارك المخرج محمد عبد العزيز، في عدد من الأعمال السينمائية.



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار2" مع عدد من الفنانين النجم أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى.