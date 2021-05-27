Advertisements

إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي ضد الزمالك في كأس مصر

الخميس 27/مايو/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد السويس الجديد في دور الستة عشر لكأس مصر.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد فوزى
خط الدفاع : عبدالله جمعة - محمد هاشم - محمد عمار - مروان الصحراوي 
خط الوسط :محمد صادق  - محمد حسن - محمد عادل - أحمد مدبولي
خط الهجوم :شكري نجيب  - فخر الدين بن يوسف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاس مصر تشكيل الإسماعيلي الزمالك الإسماعيلى

أخبار تهمك

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يدرس ضم نجم غزل المحلة في الصيف

منذ أقل من ساعتين

مفاجآة بشأن رحيل بوكيتينو عن باريس سان جيرمان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم موقفه من رحيل ثنائي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة والد كريم عبد العزيز بكورونا

منذ 40 دقيقة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ يوم

إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي ضد الزمالك في كأس مصر

منذ ساعة الا ربع

برشلونة مصمم على عودة جوارديولا

منذ أقل من ساعتين

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ريكاردو يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجونة

أبو طالب العيسوي يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة

إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي

تعرف على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

عاجل.. تشكيل الإسماعيلي الرسمي لمواجهة الجونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي ضد الزمالك في كأس مصر

08:11 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

05:13 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

04:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»