إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي ضد الزمالك في كأس مصر





أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد السويس الجديد في دور الستة عشر لكأس مصر.





ويضم التشكيل كل من:





حراسة المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع : عبدالله جمعة - محمد هاشم - محمد عمار - مروان الصحراوي

خط الوسط :محمد صادق - محمد حسن - محمد عادل - أحمد مدبولي

خط الهجوم :شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف



