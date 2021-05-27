Advertisements
إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي ضد الزمالك في كأس مصر
الخميس 27/مايو/2021 - 08:11 م
رامي بشاي
Advertisements
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد السويس الجديد في دور الستة عشر لكأس مصر.
ويضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى: محمد فوزى
خط الدفاع : عبدالله جمعة - محمد هاشم - محمد عمار - مروان الصحراوي
خط الوسط :محمد صادق - محمد حسن - محمد عادل - أحمد مدبولي
خط الهجوم :شكري نجيب - فخر الدين بن يوسف
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements