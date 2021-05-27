أول تعليق من كريم عبد العزيز عقب إصابة والده بكورونا

طمأن الفنان كريم عبد العزيز الجمهور عن حالة والده الصحية عقب إصابته بكورونا، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "عبد العزيز" قائلا: "حالة الأستاذ المخرج الكبير محمد عبد العزيز الصحية مطمئنة جدا الحمد لله تماما.. رغم الإصابة بكورونا ولكنه الآن فى مرحلة العزل ويتمتع بالصحة والعافية والحمد لله، ورجاء عدم ترويج أى شائعات عن حالته الصحية من أي فرد وإن شاء الله بدعواتكم ربنا يتم عليه بالشفاء العاجل ويعود لأسرته ومحبيه".



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار2" مع عدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.