Advertisements

انطلاق الموسم الثاني من برنامج حامل المسك للدكتور أسامة الأزهري غدا

الخميس 27/مايو/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
تنطلق غدًا الجمعة أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "حامل المسك" للدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف.

ويبحر الأزهري تحت عنوان حامل المسك ويقدم للمستمعين كل ما هو جميل وطيب ومعطر من الوحي الشريف إضافة إلى معايشة مع عدد من الأكابر من الصحابة والتابعين.

ويبحث الأزهري أيضًا  من خلال برنامجه عن جذور الجمال وينابيعه في الهدي النبوي الشريف حيث جعل الله أصل الجمال ونبعه في الوحي الشريف وخطابه، وجعله الله نورا يتدفق في قلوب العباد وبصائرهم فيثمروا في سلوكهم، وأفهامهم وعقولهم وحركة حياتهم  أجمل الأثر.

برنامج حامل المسك، يذاع الجمعة من كل أسبوع على الهواء مباشرة على الراديو 9090 في تمام الساعة الثانية ظهرا.

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد بطلها رونالدو

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة والد كريم عبد العزيز بكورونا

منذ 40 دقيقة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآة بشأن رحيل بوكيتينو عن باريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

برشلونة مصمم على عودة جوارديولا

منذ ساعتين

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ ساعة

إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 29 دقيقة

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ يوم

إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي ضد الزمالك في كأس مصر

منذ أقل من ساعة

الأهلي يدرس ضم نجم غزل المحلة في الصيف

منذ ساعتين

موسيماني يحسم موقفه من رحيل ثنائي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من إثيوبيا على مناورة "حماة النيل"

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

03:25 م

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

05:13 م

إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي ضد الزمالك في كأس مصر

08:11 م

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

04:00 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»