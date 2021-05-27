انطلاق الموسم الثاني من برنامج حامل المسك للدكتور أسامة الأزهري غدا

تنطلق غدًا الجمعة أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "حامل المسك" للدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف.



ويبحر الأزهري تحت عنوان حامل المسك ويقدم للمستمعين كل ما هو جميل وطيب ومعطر من الوحي الشريف إضافة إلى معايشة مع عدد من الأكابر من الصحابة والتابعين.



ويبحث الأزهري أيضًا من خلال برنامجه عن جذور الجمال وينابيعه في الهدي النبوي الشريف حيث جعل الله أصل الجمال ونبعه في الوحي الشريف وخطابه، وجعله الله نورا يتدفق في قلوب العباد وبصائرهم فيثمروا في سلوكهم، وأفهامهم وعقولهم وحركة حياتهم أجمل الأثر.



برنامج حامل المسك، يذاع الجمعة من كل أسبوع على الهواء مباشرة على الراديو 9090 في تمام الساعة الثانية ظهرا.