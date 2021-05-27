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موسيماني يحسم موقفه من رحيل ثنائي الأهلي

الخميس 27/مايو/2021 - 08:31 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رحيل ثنائي الفريق نهاية الموسم الحالي.

وأكد مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة، أن موسيماني رفض رحيل الثنائي جونيور أجايي ومحمد مجدي أفشة نهاية الموسم بعد أن تلقا عدة عروض لمغادرة الفريق في الميركاتو المقبل.

ويقدم اللاعبان أداء مميزا خلال الفترة الأخيرة في ظل تراجع مستويات بعض لاعبي خط الهجوم في الفريق الأحمر، مما جعل موسيماني يرفض رحيلهما.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة نهضة بركان المغربي بطل الكونفيدرالية الإفريقية في مباراة السوبر الإفريقي المقرر لها غدا الجمعة.

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