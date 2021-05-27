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انقلاب "تريلا" محملة بازلت بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

الخميس 27/مايو/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهد الطريق الزراعي أمام مدينة قها، بمحافظة القليوبية، انقلاب سيارة "تريلا" محملة بازلت، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي بنطاق مدينة قها.

وعلى الفور انتقل فريق الأزمات بالوحدة تحت إشراف سلوى أبو العينين نائب رئيس المدينة وبحضور قوة من قسم شرطة قها، لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام المواطنين.
انقلاب "تريلا" محملة بازلت بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)
انقلاب "تريلا" محملة بازلت بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)
انقلاب "تريلا" محملة بازلت بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)
انقلاب "تريلا" محملة بازلت بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)
انقلاب "تريلا" محملة بازلت بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)
انقلاب "تريلا" محملة بازلت بالطريق الزراعي بالقليوبية (صور)

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