الالومنيوم في مواجهة الدخان في مباراة "الطموح المشروع"

ساعات تفصلنا عن موعد مباراة الالومنيوم والشرقية للدخان في قمة المجموعة الأولى في دوري القسم الثاني، مباراة تحمل أكثر من عنوان "المتصدر والوصيف"، "صراع الصدارة" وغيرها من العناوين المثيرة التي تدل على قوة المباراة التي سوف تحدد بنسبة كبيرة شكل المنافسة الأسابيع المتبقية من عمر المسابقة.





الألومنيوم

يدخل الالومنيوم صاحب الأرض والجمهور تلك المباراة متسلحا بإصرار ورغبة لاعبيه في تحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو الصدارة

ويحتل الفريق الحمادي المركز الثاني برصيد 44 نقطة حصدها من 23 مباراة حقق الفوز في 13 مباراةوالتعادل في 5 مباريات والخسارة في 5 مباريات.



بعد مباراته الحاسمة أمام الدخان يوم السبت المقبل يتبقى له 6 مباريات هي المتبقية من عمر المسابقة حيث يواجه شباب سمسطا خارج ملعبه، ثم شبان قنا بملعبه، ويواجه المنيا بملعب الاخير، ثم أسمنت أسيوط بملعبه، ثم مواجهة طهطا خارج ملعبه ويختتم مبارياته أمام بني سويف بنجع حمادي .





الشرقية للدخان



يدخل فريق نادي الشرقية للدخان مباراته أمام الالومنيوم ولاشئ أمامه سوى تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من المحافظة على الصدارة واستمرار فارق النقاط بينه وبين الالومنيوم حيث يحتل الدخان الصدارة برصيد 48 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الالومنيوم ، جمعها الفريق القاهري من 23 مباراة حيث حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 3 مباريات.





يتبقى للدخان عقب مباراته مع الالومنيوم 6 مباريات حيث يواجه فريق قنا ثم سمسطا بملعبه، قبل أن يخرج لمواجهة شبان قنا، ثم يقابل المنيا بملعبه، ثم أسمنت أسيوط خارج ملعبه ليعود ويختتم مبارياته أمام فريق طهطا.



وكانت نتيجة مباراة الفريقين خلال منافسات الدور الأول انتهت بفوز فريق الشرقية للدخان بهدفين دون رد، التي احتضنها ملعب الأخير.