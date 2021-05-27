أمين منطقة تبوك يتفقد سير العمل في محافظة أملج

تفقد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم , سير العمل ببلدية محافظة أملج , وذلك ضمن الزيارات التفقدية التي يقوم بها لبلديات محافظات ومراكز المنطقة.

وعقد أمين تبوك اجتماعاً مع رئيس بلدية المحافظة المهندس عودة بن خلف العنزي ووكلاء البلدية , واطلع على جهود البلدية في تطوير الأراضي ودعم الاستثمار ات في المحافظة ، وناقش المشاريع الجاري تنفيذها وأهمية تطوير الواجهات البحرية وتهيئتها؛ لتكون وجهة سياحية متميزة تواكب المشاريع السياحية بالمنطقة والتركيز على تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري للمدينة وخلق فرص استثمارية جديدة خاصة وأن محافظة أملج ملاصقة لمشاريع شركة البحر الأحمر .

وأكد آل محفوظ أهمية الاستفادة من الخبرات والتميز الفريد في التصاميم وجودة التنفيذ والتوجه إلى استغلال البيئة الطبيعية وتكثيف الزراعة وتهيئتها للسياح .