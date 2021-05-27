هل تم تخصيص غرف عزل بمستشفيات كفر الشيخ لمصابي "الفطر الأسود"؟ مسئول يجيب

أثار مرض "الفطر الأسود" الجدل بين أهالي محافظة كفر الشيخ، خوفا من ظهوره في المحافظة بعد ظهوره في محافظات أخري، ما خلق حالة من الخوف والترقب لدي أهالي المحافظة، داعيين إلي أخذ كافة الإحتياطات اللازمة لمنع تسربه للمحافظة.



من جانبها فقد أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر"، أنه حتي الأن لم يتم تسجيل أي إصابة بالفطر الأسود علي مستوي المحافظة، ولم يتم أيضا تخصيص أي غرف خاصة داخل مستشفيات العزل لمرضي الفطر الأسود حتي الأن، وأن المديرية علي أهبة الإستعداد للتعامل مع أي طارئ وأيضا لتنفيذ أي قرار تصدره الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.



وكان الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح، أعلن مؤخرا أن الدكتورة هالة زايد، وجهت بتخصيص غرفة بمستشفى النجيلة لعزل المصابين بفيروس كورونا، استعدادًا لاحتمالية ظهور أي حالة من مرضى الكورونا تعاني من الفطر الأسود.



وأضاف، أن الإصابة بالفطر الأسود لن تكون في المنزل، لأنه يظهر لدى مرضى كورونا المصابين بأعراض شديدة، أو مرضى السكر العالي، موضحا أنه من الصعب جدًا أن تصاب حالة كورونا في المنزل بالفطر الأسود، مضيفًا أنه في حالة ظهور أي حالة بإمكانها التوجه إلى مستشفى النجيلة.



فيما وضعت وزارة الصحة والسكان تعريف لمرض الفطر الأسود، وقالت الوزارة ممثلة فى قطاع الطب الوقائى، أن مرض الفطر الأسود هو مرض فطرى يصيب الإنسان كأثر جانبى لتدهور الجهاز المناعى، ولكنها نادرة الحدوث، وتصيب عادة الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، وقد تمتد إلى الرئتين أو حتى الأوعية الدموية.



وعن الفطريات المسببة للمرض، أوضحت الوزارة أن المسؤل عن حدوث المرض، هو بعض أنواع الفطريات التى تنتمى لعائلة العفنيات، والتى تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة مثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب هذه الفطريات تسمي الفطريات المخاطية.



وأشارت الوزارة، من خلال قطاع الطب الوقائي إلى مصادر العدوي، وهى فطريات مقاومة للحرارة توجد في البيئة وتشير دراسات تمت بأخذ عينات بيئية الى أن تلك الفطريات توجد بشكل شائع في التربة، ولكن نادر ما توجد فى عينات الهواء التى تختبر لوجود الجراثيم الفطرية.



وعن طرق انتقال العدوي، أكدت الوزارة أنه ينتقل عن طريق الاستتنشاق والتلامس والابتلاع.



وحول الأشخاص المعرضون للإصابة بالفطر الأسود، قالت الوزارة أن مرضي السكري الغير متحكم به والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة خاصة الغيبوبة السكرية المصاحبة بحموضة الدم.