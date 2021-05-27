أمير الباحة يطلع على خطط الجهات الأمنية لموسم صيف هذا العام

اطلع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، على الخطط التي تنفذها الجهات الأمنية بالمنطقة خلال موسم الصيف لهذا العام ١٤٤٢ هـ.

واستمع خلال لقائه بمدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي بديوان الإمارة اليوم، إلى شرح موجز عن الجهود الأمنية التي يبذلها رجال الأمن في مختلف القطاعات في المنطقة، مستعرضاً دور تلك القطاعات وماقامت به من إجراءات وقائية خلال الفترة الماضية ، مشيراً إلى الخطط التي تنفذها الجهات الأمنية خلال فترة موسم الصيف لهذا العام ١٤٤٢ هـ.

وشدد على قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة أهمية مواصلة العمل بكل تفانٍ وإخلاص وتكثيف البرامج التوعوية في الجوانب الأمنية لكل ما من شأنه خدمة أهالي المنطقة وزوارها ، مؤكداً على أهمية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الصادرة من وزارة الصحة ووزارة الداخلية ، مقدماً سموه شكره الرجال الأمن نظير ما يقومون به من جهود أمنية في ظل ما تشهده المنطقة من إقبال متزايد من الزوار والمصطافين .