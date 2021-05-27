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محافظ الإسكندرية يزف بشرى سارة لأهالي المحافظة

الخميس 27/مايو/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم تخصيص شاطىء بالمحافظة الدخول به مجانا لأول مرة، حيث ستجد الأسرة شمسية وكراسي لهم داخل الشاطىء دون دفع أي مقابل مادي.

وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه تم تخصيص 7 شواطىء أخرى سعر دخول الفرد 5 جنيهات، وتكلفة تاجير الكرسي جنيها، مضيفا أن كافة الشواطىء الأخرى بالمحافظة تتراوح تكلفة الدخول بها من 10 إلى 25 جنيهات للفرد.

وأضاف أنه تم اطلاق تطبيق على الهاتف المحمول يتيح للمواطن معرفة العدد المتواجد على الشاطىء قبل التوجه له حتى لا يكون هناك ازدحام خاصة وأن نسبة الإشغال بالشواطىء مازالت 50%، لافتا إلى أن المحافظة تستقبل من ميلون إلى مليون ونصف مليون مواطن يوميا خلال فصل الصيف بسبب رحلات اليوم الواحد.

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