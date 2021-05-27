"العليا للفيروسات" تكشف آخر تطورات جائحة كورونا (فيديو)



قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن أعداد إصابات كورونا لم تزيد بوتيرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ولكن يجب التشدد في تطبيق الاجراءات الاحترازية، وتلقي اللقاح قد المستطاع.



وتابع "أنور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن بعض المواطنين لا يقوموا بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالصورة الكافية، من خلال التجمعات، والمشاركة في الحفلات، وهذا يزيد من سوء الوضع إلى حد كبير.



وأضافت أن معدل الإصابة الآن مرتبط بالشخص، ومدى تطبيق الاجراءات الاحترازية أو الحصول على اللقاح، معقبة: "الدولة عملت اللي عليها، والباقي على المواطنين".

