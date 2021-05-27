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قومي المرأة يستهدف 32 ألف مواطنة للتوعية بأهمية لقاح كورونا في سوهاج

الخميس 27/مايو/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
سوهاج - أيمن الجرادي
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أعلنت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، انه ختتم اليوم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، حملة طرق الأبواب التى نظمها لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح خاصة كبار السن، ومساعدتهن فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع الوزارة، من خلال الخط المختصر 15115، أو فرع المجلس، على مدار 3 أيام.

وقالت الدكتورة سحر وهبى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، أن الحملة استهدفت خلال الثلاث أيام ٢٠ ألف و592 سيدة، و12 ألف و40 رجل، بإجمالى 32 ألف و632 مستهدف بقرى مراكز أخميم والمنشاة، ساقلته، جهينة، دار السلام، و7750 زيارة منزلية.

وأشارت الدكتورة منى حنا نائب مقرر فرع المجلس، إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من الفيروس، لحماية أنفسهن وأسرهن وتعريفهن بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية لمواجهة الجائحة، وتوفير اللقاح بالمجان للجميع.
قومي المرأة يستهدف 32 ألف مواطنة للتوعية بأهمية لقاح كورونا في سوهاج
قومي المرأة يستهدف 32 ألف مواطنة للتوعية بأهمية لقاح كورونا في سوهاج
قومي المرأة يستهدف 32 ألف مواطنة للتوعية بأهمية لقاح كورونا في سوهاج
قومي المرأة يستهدف 32 ألف مواطنة للتوعية بأهمية لقاح كورونا في سوهاج
قومي المرأة يستهدف 32 ألف مواطنة للتوعية بأهمية لقاح كورونا في سوهاج
قومي المرأة يستهدف 32 ألف مواطنة للتوعية بأهمية لقاح كورونا في سوهاج
قومي المرأة يستهدف 32 ألف مواطنة للتوعية بأهمية لقاح كورونا في سوهاج
قومي المرأة يستهدف 32 ألف مواطنة للتوعية بأهمية لقاح كورونا في سوهاج
قومي المرأة يستهدف 32 ألف مواطنة للتوعية بأهمية لقاح كورونا في سوهاج
قومي المرأة يستهدف 32 ألف مواطنة للتوعية بأهمية لقاح كورونا في سوهاج

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