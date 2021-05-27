"العليا للفيروسات": الفطر الأسود ليس مرتبطًا بكورونا.. وهذا هو الدليل

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن الفطر الأسود متواجد في الطبيعة، ولا داعي للقلق منه، خاصة انه لا يظهر إلا من يعاني من ضعف النظام المناعي، نتيجة سوء استخدام الأدوية مثل الحصول على كميات كبيرة من المضادات الحيوية أو الكورتيزون.



وتابع "أنور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن عدد إصابات الفطر الأسود في مصر ليست كبيرة، ويصيب الجيوب الانفية، والغشاء المخاطي من خلال حدوث التهاب، ومن ثم انتفاخ في الوجه، وألم في العين، وإفرازات في الانف باللون الأسود، معقبة:" مش عايزين قلق كبير من الفطر الأسود لأنه ليس منتشر".



وأشارت إلى أن الفطر الأسود غير مقترن بزيادة إصابات كورونا، خاصة ان امريكا شهدت زيادة كبيرة في إصابات كورونا، ولكن لم يظهر بها الفطر الأسود مثل الهند.

