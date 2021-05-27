نشاط طلابي بجامعة حلوان لتنمية مهارات الطلاب لمواكبة سوق العمل

عقدت المنظمه العلميه IEEE Helwan التابعه لمعهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية بالولايات المتحدة الأمريكية فعاليات الحدث العلمي TECHVENTURE6.0 في سنته السادسة على التوالي في اواخر شهر أبريل ٢٠٢١.





وTECH VENTURE هو حدث سنوي يطلقه الفريق العلمي لتوفير فرص تدريب لطلاب الكليات الهندسية بكافة التخصصات المختلفة، لمساعدتهم في التغلب على الفجوة الكبيرة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل، رؤية الحدث هو إظهار أهمية الجانب الغير أكاديمي مثل المهارات المختلفة التي يجب على حديثي التخرج امتلكها حتى يمكنهم الحصول على فرص عمل جيدة في مجال دراستهم مثل مهارات عرض المحتوى وكيفية الاستعداد للمقابلات الشخصية والعديد من المهارات الأخرى.



وفي إطار تلك الرؤية الواضحة ونظرا للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد قرر الفريق مواصلة العمل على الحدث عبر الإنترنت من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالفريق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال اثنى عشر محاضرة في مختلف المجالات الهندسية والمهارات الشخصية التي يجب أن ينعم بها كل خريج من خريجي الكليات الهندسية وغير الهندسية شارك في إطلاق تلك المحاضرات العديد من المهندسين والمتخصصين في مجالات مختلفة وذوي خبرة في مجالاتهم.



بدأت المحاضرات يوم الثلاثاء العشرين من أبريل ٢٠٢١واستمرت لمدة اثنى عشر يوما. تم بث محاضرة واحدة يوميًا على مدار الاثنى عشر يوما.



وتحدث المهندس احمد عصمت، في المحاضرة الأولى، عن الانظمه المتطوره(smart system) طرق تطويع التكنولوجيا فى الانظمه المختلفه والمبانى ومجالات العمل والشركات التى توفر فرص عمل فى هذا المجال وكيفيه العمل بها وما هى التحديات التى يواجهها المهندس فى هذا المجال وكيفيه التغلب عليها..



وتركزت المحاضرة الثانية من الحدث العلمي اجهزه الحمايه الكهربيه وتحدث فيها المهندس محمد عبد العزيز احمد، عن طرق الحمايه الكهربيه وطرق عزل الاجهزه والمعدات الكهربيه للحمايه من الاخطار والكوارث، ايضا عن سوق العمل والشركات وما هى مميزات المهندس المطلوب للوظائف فى هذا المجال.



وفي المحاضرة الثالثة تحدث فيها المهندس اكرم مروان عن الإرشاد المهني (career coaching) وكيفية الاستعداد لسوق العمل من خلال المهارات الأكاديمية وغير الأكاديمية وأهمية الأنشطة الطلابية في اكتساب هذه المهارات طريقه اختيار المجال المناسب وفقا لقدرات الفرد واهتماماته.كما تحدث عن أكثر الوظائف شيوعًا في سوق العمل وكيفية الاستعداد للمقابلات الشخصية في الشركات.



أما عن المحاضرة الرابعة فشملت الحديث عن مهندسي الموقع وبالاخص فى مجال الكهرباء، تحدث المهندس محمد ثروت مهام مهندس الموقع والالمرتبات والمخاطر والمسؤوليات فى الموقع.



تضمنت المحاضرة الخامسة الحديث عن التحكم الآلي حيث تحدث المهندس عبد الرحمن حشيش عن تعريف التشغيل الآلي وعرض مكونات تشغيله ببساطة، وتحدث عن خبراته العملية والدراسية وأهمية الأنشطة الطلابية في فترة الدراسة والشركات التي تتواجد بها فرص عمل لمهندسي التشغيل الآلي.



احتوت المحاضرة السادسه عن التحدث فى مجال التوريدات (supply chain) وهو مجال التوريدات وهى الدوره التى يتبعها المهندس لانتاج منتج معين بدايا من ادخال المواد الخام وحتى توزيع هذا المنتج. وتحدث فيها المهندس شريف رافت عن هذا لمجال وفرص العمل المتاحه وكيفيه تطوير المهارات فى هذا المجال.



اشتملت المحاضرة السابعة على طريقه كتابه السيره الذاتيه (CV)ومهاره اجراء المقابلات الشخصيه interview skills، حيث تحدث المهندس هشام عمر، عن طريقه كتابه السيره الذاتيه وكيفيه التسويق لذاتك واظهار مهاراتك المهنيه وخبراتك بين ارباب العمل وايضا كيفيه الاجابه على جميع اساله المقابلات الشخصيه وكيفيه الحصول على فرص العمل.



أما عن المحاضرة الثامنه فقد تحدث فيها المهندس احمد قابيل،عن قسم الهندسه الميكانيكيه ومجالات العمل بداخلها وما هى المهارات التى يجب ان يكتسبها المهندس فى هذا المجال والشركات المتاح بها فرص العمل والمرتبات فى الوقت الحالى.



فى المحاضره التاسعه تطرق المهندس سعيد عطالله الى الموضوع الشائع وهو الذكاء الاصطناعى وفرص العمل وكيفيه التطور فى هذا المجال والفرص المتاحه فيه والتقديم عليها، كما تحدث عن خبراته العملية والدراسية وأهمية الأنشطة الطلابية في فترة الدراسة والشركات التي تتواجد بها فرص عمل لمهندسي التشغيل الآلي.



فى المحاضره العاشره تحدث المهندس خالد سمير عن مجال الهندسه الطبيه، تحدث عن فرص العمل وكيفيه استغلال هذا القسم واماكن العمل سواء مستشفيات او شركات او مراكز صحيه وكيفيه تنميه المهارات المناسبه لهذا التخصص.



المحاضره الحاديه عشر تحدث المهندس احمد محمد المتخصص فى اداره الاعمال عن المنح الدراسيه (scholarships)، طرق البحث عن نوع المنح المناسبة لكل فرد وفقا للمجال الخاص به، كيفية اكتشاف إذا كانت المنحة مزيفة أما حقيقية، ما هى متطلبات المنح المختلفة والأوراق المطلوبة وكيفية استيفائها، وما الأشياء التى يجب أن تهتم بها لتزيد فرص قبولك بالمنح،نصائح خاصة بالمنح،أمثلة عن منح متنوعة متاحة حاليا.



اختتم المحاضرات المهندس شادى صلاح مصطفى بحديثه عن اداره المشاريع وكيفيه انشاء واداره مشروع وكيفيه انشاء خطه للمشروع ودعمه والمهارات التى يجب على المهندس اكتسابها لاداره المشروع، والظروف التى يجب وضعها فى الاعتبار اثناء انشاء المشروع.