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الجزائري قادر الجابوني يعيش حالة فرح في كليب "سوليتاريو"

الخميس 27/مايو/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أطلق الفنان الجزائري قادر الجابوني أجدد أعماله الغنائية "سوليتاريو"، بشكل فيديو كليب مصور.


ويقدم الجابوني خلال العمل الجديد جرعة مركزة من البهجة والتفاؤل عبر كلمات الأغنية التي يعني اسمها الفرح والعيد باللغة الإيطالية "سوليتاريو"، وانشغل قادر بتصويرها الفترة الماضية في دبي، ويتغنى خلالها بكلمات عبده سعود وتوزيع حسين بن قرنة وأحمد كراب، بينما أخرج الكليب ستيفان رحيمي.



ويعد قادر الجابوني الملقب بسلطان الراي، أحد أيقونات موسيقى الراي الجزائرية وتمتد رحلته الغنائية لأكثر من عشرين سنة، وحقق شهرة واسعة في المغرب العربي وأوروبا، وحصد جائزة أحسن مغني في جوائز الموسيقى الجزائرية في نسختها الثانية، بجانب تتويجه بجائزة أفضل مغني في المغرب العربي لعام 2019 ضمن جوائز مهرجان كازا آرت".

ومن أبرز أغنياته "انتي سبابي"، التي حصدت قرابة المئة مليون مشاهدة على اليوتيوب، بجانب دويتو "نسمح وماننساش" رفقة نجمة الأغنية الشعبية المغربية زينة الداودية، التي تخطت 82 مليون مشاهدة، وتم تتويج العمل كأفضل ديو غنائي عربي مغاربي لسنة 2017.

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