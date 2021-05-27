عقب عودة الحياة الفنية.. نجوم العالم العربي على مسرح ماربيا في عيد الأضحى







يشارك عدد كبير من نجوم الأغنية بالعالم العربي في إحياء العديد من الحفلات الغنائية على مسرح ماربيا بدبي، وذلك مع عودة الانشطة الفنية والثقافية التي توقفت بسبب جائحة كورونا.



وأعلن الأردني المهندس حسام الجريدلي، مبكرًا عن مجموعة متنوعة من الحفلات التي سيقدمها لعشاق الفن والموسيقى في دبي، والتي سيجمع فيها عددًا من نجوم الغناء بالإضافة إلى أمهر لاعبي الموسيقى والـ DJ العالميين.



وأكد الجريدلي على أن حفلات عيد الأضحى ستكون يومية ولمدة أسبوع كامل وسيتعاون من خلالها مع نجوم المغرب ولبنان وسوريا والخليج الذين تجمعه معهم علاقات صداقة وثيقة، مؤكدًا أنه يحضر لمفاجأة كبيرة مع نجوم مصر، وهي عبارة عن أسبوع للاحتفال بالموسيقى المصرية من خلال استضافة نجم يوميًا من مختلف الألوان الغنائية المصرية.



ويعود النشاط الفني إلى مسرح ماربيا تزامنًا مع عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مراعاة التزام الجميع بشروط وقواعد السلامة العامة، وبهذا الخصوص قال الجريدلي: "نحن حريصون في ماربيا على أن تكون السلامة العامة في مقدمة أولوياتنا، ولهذا فإننا نتبع الاشتراطات اللازمة لحماية أنفسنا وحماية ضيوفنا وجمهورنا في كل حفلاتنا" وأضاف: "جميعنا اشتقنا للعودة إلى ليالي الفن الجميل، ونحن ندرك هذا الأمر ولهذا قررنا أن نبدأ منذ الأيام القادمة بتقديم برامج فنية متميزة ومتنوعة كما كنا دائمًا".



يشار أخيرًا إلى أن مسرح ماربيا لاونج سبق واستضاف عددًا من نجوم العالم العربي، حيث أطلق النجم المغربي حاتم عمور ألبومه الشهير "بلا عنوان" كما استضاف مجموعة كبيرة من المناسبات الفنية المختلفة.