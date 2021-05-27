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الصين: تباطؤ نمو أرباح القطاع الصناعي إلى 57٪ على أساس سنوي في أبريل

الخميس 27/مايو/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
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أكد رئيس مجلس الدولة الصيني Li Keqiang أن بلاده ستقوم بزيادة الدعم للشركات الخاصة وذلك لمواجهة القضيتين المستمرتين وهما ارتفاع نسبة قروض الشركات... وثانيًا، ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال مكتب الإحصاء الصيني إن نمو أرباح القطاع الصناعي في ثاني أكبر إقتصاد في العالم قد تباطأ إلى 57٪ على أساس سنوي في أبريل، بانخفاض من 92.3٪ في مارس.  وعلى الرغم من أن هذه الأرقام جاءت نتيجة للانكماش الاقتصادي في الربع الأول من العام الماضي، إلا أن المكتب الإحصاء الصيني أشار إلى  أن القطاع تأثر بشكل سلبي بارتفاع أسعار السلع.

وفي السياق نفسه، ارتفعت تكلفة المواد الخام حسب قياس مؤشر أسعار المنتجين بـ6.8٪ عن العام الماضي في أبريل، وهي أسرع وتيرة نمو في أكثر من ثلاث سنوات. فمع زيادة أسعار السلع إلى مستويات قياسية هذا العام، اضطرت الشركات وخاصة الصغيرة منها برفع نسبة اقتراضها لدعم النمو المستقبلي.

وتساهم الشركات الصغيرة الخاصة في نمو الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الضريبية... حيث أشار مجلس الدولة إلى أن عدد الشركات الصغيرة بلغ  139 مليون بنهاية أبريل الماضي.

ومن المتوقع وصول مؤشر أسعار المنتجين في الصين إلى أعلى نقطة له لهذا العام في الربع الثاني، لكن تأثيره سيكون محدودا على أسعار المستهلكين.

وفي ما يتعلق بالضغط على الهوامش الربحية... فيتوقع محللو مورغان ستانلي استمراره في المدى القريب، قبل أن يتراجع في النصف الثاني من العام... حيث سيساعد الطلب العالمي القوي في دعم ذلك.

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