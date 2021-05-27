أعطى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الضوء الأخضر لرحيل حارس مرمى فريقه خلال الفترة المقبلة.





كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك





وأوضحت تقارير صحفية أن كارتيرون أبدى موافقته على رحيل محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق، خلال الفترة المقبلة، بعدما عبر الأخير عن رغبته في الرحيل، بعد العروض الخليجية التي تلقاها.





بالإضافة إلى أن كارتيرون أصبح يعتمد على محمد عواد في مركز حراسة المرمى، بعد تألقه خلال الفترة الماضية، وهو ما أزعج ابوجبل الذي يرغب في المشاركة هو الآخر وعدم الجلوس على دكة البدلاء.







