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الصحة: نسبة الجلطات تقدر بـ5 في المليون بالنسبة للقاح أسترازينكا

الخميس 27/مايو/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت نهى عاصم، مستشار وزير الصحة للأبحاث، إنه لا توجد أي حالة قامت بالإبلاغ عن وجود أثار جانبية للقاح استرازنيكا، مثل حدوث جلطات، ولكن هناك دراسة نشرت في اكسفورد تتحدث بان نسبة الجلطات تقدر بـ5 في المليون بالنسبة للقاح أسترازينكا، وبالنسبة للقاح فايزر تقدر بـ4 في المليون. 

وتابعت "عاصم"، خلال حواره مع الإعلامي محمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن أكثر الاشخاص الذين تناولوا اللقاح حول العالم يعانون من الأمراض المزمنة وارتفاع الكوليسترول، وهذه الفئة معرضة لحدوث الجلطات أو الوفاة أو أي مشكال صحية.

ولفتت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إلى أن لقاح كورونا يقي من الإصابة من فيروس كورونا فقط، ولا يقي من كل الأمراض.

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