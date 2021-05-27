"ابتلع لسانه".. وكيل صحة المنوفية ينقذ شابًا من الموت

أنقذ الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، شاب ابتلع لسانه بعد تعرضه لحادث في مدينة شبين الكوم، والذي تصادف مع مرور وكيل الوزارة، حيث ترجل على الفور من سيارته والتوجه مسرعا إلى مكان سقوط الشاب واكتشف أنه ابتلع لسانه، فأجرى الإسعافات الأولية له وإعادة لسانه مرة أخري، ثم اتصل بسيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفي.



وقال وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تواصل على الفور مع سيارة الإسعاف والتي توجهت لمكان الحادث لنقل المصاب إلى المستشفي للإطمئنان على حالته الصحية.



وأوضح وكيل الوزارة أنه أثناء توجهه لزيارة إحدي المستشفيات بشبين الكوم تفاجئ بوجد حادث لشاب يقود دراجة نارية، صدمته سيارة ملاكي فطار في الهواء وسقط على الأرض، موضحا أنه كان بدأ في ابتلاع لسانه فقام بعمل الإسعافات الأولية له والتأكد من سلامته.

