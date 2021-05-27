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سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا
الخميس 27/مايو/2021 - 09:35 م
محمد زكي
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يرتدي محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شارة قيادة فريقه في مباراة الإسماعيلي المقامة باستاد السويس الجديد في دور الستة عشر لكأس مصر.
وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق خاصة محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق على منح الحارس شارة القيادة لدعمه في أول مواجهة أمام فريقه السابق.
وحرص عواد على مصافحة لاعبي فريق الإسماعيلي والبدلاء قبل انطلاق لقاء اليوم.
ويضم التشكيل كل من:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام
خط الوسط: فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود جنش وحسام عبد المجيد و أحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف أوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.
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