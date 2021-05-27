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سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

الخميس 27/مايو/2021 - 09:35 م
محمد عواد
محمد عواد
محمد زكي
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يرتدي محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شارة قيادة فريقه في مباراة الإسماعيلي المقامة  باستاد السويس الجديد في دور الستة عشر لكأس مصر.

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق خاصة محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق على منح الحارس شارة القيادة لدعمه في أول مواجهة أمام فريقه السابق.

وحرص عواد على مصافحة لاعبي فريق الإسماعيلي والبدلاء قبل انطلاق لقاء اليوم.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد 
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام 
خط الوسط: فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود جنش وحسام عبد المجيد و أحمد فتوح وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر  ويوسف أوباما وأسامة فيصل ومروان حمدي.

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عواد شيكابالا رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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