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وكيل وزارة الصحة بالفيوم ينفى وجود أى حالات مصابة بمرض الفطر الأسود بمستشفيات العزل

الخميس 27/مايو/2021 - 09:40 م
بوابة الفجر
ريهام على
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نفى الدكتور محمد عبد الله مدير مستشفى الفيوم العام، وجود أي حالات مصابة بمرض الفطر الأسود داخل المستشفى العام، مستنكرًا ما يتم تداوله من معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة على بعض مواقع التواصل الأجتماعى عن هذا المرض.

وأكدالدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إنه لم يتم تسجيل أي حالات مصابة بمرض الفطر الأسود داخل مستشفيات الفيوم، ولم يرتبط مرض الفطر الأسود بفيروس كورونا، بل مرتبط بأي مريض لديه مشكلة في المناعة، ومحجوز على إثرها فترة كبيرة في العناية المركزة، فبذلك معرض للإصابة بالفطريات الانتهازية ومنها الفطر الأسود، الأبيض، وباقي أنواع الفطريات الأخرى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بان مرض "الفطر الأسود" هو عدوى فطرية خطيرة، ولكنها نادرة، تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية، وتعيش هذه الفطريات في جميع أنحاء البيئة، لا سيما في التربة والمواد العضوية المتحللة، مثل الأوراق أو أكوام السماد أو الخشب الفاسد، إذ يصاب الناس بالفطر المخاطي عن طريق ملامسة الجراثيم الفطرية في البيئة، على سبيل المثال، يمكن أن تحدث عدوى الرئة أو الجيوب الأنفية بعد استنشاق الأبواغ، وتحدث هذه الأشكال من فطار الغشاء المخاطي عادة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو يتناولون الأدوية التي تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والمرض (التي تسبب ضعف المناعة)، ويمكن أن يتطور داء الغشاء المخاطي أيضا على الجلد بعد دخول الفطر إلى الجلد من خلال جرح أو كشط أو حرق أو أي نوع آخر من الصدمات الجلدية.

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