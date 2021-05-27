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انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني "حماة النيل"

الخميس 27/مايو/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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انطلقت فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك "حماة النیل" التي تنفّذ في السودان بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا البلدين.


وأوضح المتحدث العسكري المصري العميد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، أن التدريب يتضمن تنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة عكست مستوى التقارب في أساليب التدريب القتالي والدقة في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة، لافتاً الانتباه إلى أن التدريب یھدف إلى تعزيز سبل التعاون العسكري وتبادل الخبرات، وتطوير العمل المشترك بین القوات المسلحة المصریة ونظيرتها السودانية.

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