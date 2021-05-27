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الإسكان: تخصيص مسار للعجل في بعض شوارع القاهرة الخديوية

الخميس 27/مايو/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، تفاصيل تطوير منطقة وسط البلد، مشيرا إلى أن تطوير ميدان التحرير كان نواة لتطوير منطقة القاهرة الخديوية.

وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى ان خطة التطوير لا تشمل القاهرة الخديوية فقط بل تشمل القاهرة الإسلامية أيضا، لافتا إلى أنه سيتم إحياء حديثة الأزبكية حيث ستكون متنفس لمنطقة عين الصيرة.

وأضاف أن التطوير يشمل الواجهات، وتنسيق الشوارع، وزيادة المسطحات الخضراء، منوها بأنه سيعملون على تخصيص مسار العجل في بعض شوارع القاهرة الخديوية، لافتا إلى أن كل الأطراف ذات الصلة من الوزارات تشارك في أعمال التطوير، مع الاستعانة بخبراء في عملية التطوير.

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