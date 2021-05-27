مباحث الفيوم تكشف النقاب عن مقتل جزار قتله نجله بالشاكوش

كشفت مباحث مركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم النقاب عن حادث العثور على جثة جزار، الذي عثر على جثته أمس قتيلا فى حجرة نومه، حيث تبين أن مرتكب الحادث نجله بمساعدة أثنين من أصدقاؤه.



كان اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور قسم شرطة سنهور، بالعثور على جثة محمد عمر، 53 عامًا، جزار، داخل منزله بقرية فيديمين، ورأسه مهشمة تماما.



كشف فريق البحث الجنائى بقيادة العميد خالد صلاح، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، وإشراف اللواء صبري العزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، ملابسات الجريمة.



حيث تبين أن مرتكب الحادث نجله محمود بمعاونة صديقين له، حيث قام بقتل والده ضربا بشاكوش على رأسه عدة ضربات حتى فارق الحياة لخلافات مع والده، فقرر التخلص منه.



تم القبض على الأبن القاتل وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

