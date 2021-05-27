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خبير: مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية تحت أي ظرف (فيديو)

الخميس 27/مايو/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المجلس العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مشكلة إثيوبيا أنها تنكر الحقوق التاريخية، وتتهرب من التوقيع على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، لافتا أن تصريحات القيادات الإثيوبية حول هذه الأزمة مزعج.

وتابع الدكتور مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية تحت أي ظرف

وأضاف، نائب رئيس المجلس العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أزمة سد النهضة هي قضية أمن قومي مائي، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على إقامة علاقات طيبة مع كل دور الجوار الإثيوبي؛ في محاولة للتأثير على أديس أبابا من جانب من تلك الدول.

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