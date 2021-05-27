Advertisements

"السياحة اللبنانية في الطريق" اجتماع ثنائي لوضع خطة عمل الفترة المقبلة

الخميس 27/مايو/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
عقب الإعلان عن فوز مصر برئاسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، ولبنان بمنصب النائب الأول لرئيس اللجنة، وذلك خلال الانتخابات التى أُجريت اليوم أثناء الاجتماع ال ٤٧ للجنة الذي يُعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا مع نظيره اللبناني.

وخلال الاجتماع تم مناقشة وضع آليات خطة العمل خلال الفترة القادمة لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك من خلال اللجنة، وتعزيز وتنشيط الحركة السياحية وتحقيق التكامل بين دول الإقليم،  حيث تربط بينهم لغة واحدة وثقافة مشتركة وعادات وتقاليد متقاربة.

وتطرق الحديث إلى تعزيز سبل التعاون بين مصر ولبنان في مجال السياحة والآثار والاستفادة من الخبرات العلمية في هذا المجال ودفع الحركة السياحية بين البلدين.

وحضر هذا اللقاء السفير أحمد فاروق سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار المصري للشئون الفنية، والمستشار عبد المحسن شافعي المُشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار المصرية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 5 ساعات

إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ يوم

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ أقل من ساعة

تفاصيل عرض لابورتا لـ"لميسي" من أجل التجديد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ يوم

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 6 ساعات

إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي ضد الزمالك في كأس مصر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ثلث ساعة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

رسالة وداعية مؤثرة من نجم ريال مدريد لـ"زيدان"

منذ ساعة و 27 دقيقة

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ أقل من ساعة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

على هامش سوق السفر العربي.. "المشاط" تعقد اجتماعا مع رئيس هيئة التراث السعودية (صور)

وزير السياحة والآثار يجري اتصالات هاتفية مع نظيريه السوداني والسعودي

نائب وزير السياحة تلتقي السفير البيلاروسي

برلماني صربي: مصر المقصد السياحي الثاني بعد اليونان لدى المواطنين

غادة شلبي تلتقي بمسؤولين بيلاروس لدعم العلاقات السياحية

تعاون مشترك بين مصر وجنوب أفريقيا وكولومبيا سياحيًا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

08:00 م

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

10:05 م

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

09:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»