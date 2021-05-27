وكيل صحة البحرالأحمر: فرق طبية لإعطاء لقاح كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تُعيق حركاتهم

وجه الدكتور تامر مرعى وكيل وزارةالصحة بالبحر الأحمر فرق طبية مدربة الى المنازل بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحرالأحمر لمن هم غيرالقادرين على الحركة وذوى الاحتياجات الخاصة لاعطائهم لقاح كورونا المستجد وهم مثل(المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي).



ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جاء ذلك بعد استقبال طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقي اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن (15335)، وذلك بعد التسجيل أولًا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.



واكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، انه جميع الفرق الطبية ويعملون على قدم وساق ولم تتهاون أبدًا فى خدمة جميع اهالينا بمحافظة البحر الأحمر.