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الوضع قد يتفجر.. خبير يحذر من تعنت إثيوبيا في أزمة سد النهضة

الخميس 27/مايو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المجلس العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الجانب الإثيوبي ما زال متعنتا ضد حل أزمة سد النهضة ويرفض التوقيع على اتفاق ملزم أو أي حديث على توافق الرؤى ولذلك قد يتفجر الوضع في أي وقت، لافتا إلى أنها حقوق تاريخية وليست وليدة اليوم وأن حقوق مصر المائية مؤمنة بحقوق دولية.

وتابع الدكتور مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر لن تناول عن حقوقها المائية، لافتا أن الملء الثاني لسد النهضة مسألة خطيرة جدا، مشيرا إلى ان إثيوبيا ترفض أي نوع من الوساطة الدولية في قضية سد النهضة، مضيفا: أن الولايات المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي بالإضافة إلى روسيا عرضوا قبول الوساطة، لكن أديس أبابا تتمسك بالرفض وتدعي أن السد على أراضي إثيوبية ولا يحق لأحد التدخل وعليكم تقبل الأمر الواقع.

وأضاف، نائب رئيس المجلس العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إثيوبيا أنكرت بعض الحقوق المائية لدولة جيبوتي بشان بعض الأنهار الخارجة من إثيوبيا إلى جيبوتي.

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