Advertisements

العربي للدراسات السياسية يكشف الأبعاد الاستراتيجية لزيارة السيسي إلى جيبوتي (فيديو)

الخميس 27/مايو/2021 - 09:55 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
كشف الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المجلس العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، دلالة وأهمية زيارة الرئيس السيسي إلى دولة جيبوتي.

وقال الدكتور مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن هذه الزيارة تحمل العديد من الأهداف وليس ملف سد النهضة هو الأهم ولكن جيبوتي تتميز بموقعها الجغرافي على البحر الأحمر بالإضافة إلى عبور 18 % من التجارة عبر الطرف الجنوبي وبما بها من قواعد عسكرية لأمريكا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتابع، نائب رئيس المجلس العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، جيبوتي تضررت من بعض فروع الأنهار التي تسيطر عليها إثيوبيا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تأمين لمصالح مصر عبر البحر الأحمر وما يمثله من شريان هام للتجارة الدولية بالإضافة إلى ملف سد النهضة.

واستطرد، جيبوتي الأكثر تأثيرا على التجارة الدولية وممر الملاحة الدولي عبر مضيق باب المندب".

أخبار تهمك

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ أقل من ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة وداعية مؤثرة من نجم ريال مدريد لـ"زيدان"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ ساعة و 28 دقيقة

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ ساعة و 23 دقيقة

إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي ضد الزمالك في كأس مصر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ يوم

إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ يوم

تفاصيل عرض لابورتا لـ"لميسي" من أجل التجديد

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

10:05 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

08:00 م

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

09:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»