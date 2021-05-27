العربي للدراسات السياسية يكشف الأبعاد الاستراتيجية لزيارة السيسي إلى جيبوتي (فيديو)

كشف الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المجلس العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، دلالة وأهمية زيارة الرئيس السيسي إلى دولة جيبوتي.



وقال الدكتور مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن هذه الزيارة تحمل العديد من الأهداف وليس ملف سد النهضة هو الأهم ولكن جيبوتي تتميز بموقعها الجغرافي على البحر الأحمر بالإضافة إلى عبور 18 % من التجارة عبر الطرف الجنوبي وبما بها من قواعد عسكرية لأمريكا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.



وتابع، نائب رئيس المجلس العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، جيبوتي تضررت من بعض فروع الأنهار التي تسيطر عليها إثيوبيا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تأمين لمصالح مصر عبر البحر الأحمر وما يمثله من شريان هام للتجارة الدولية بالإضافة إلى ملف سد النهضة.



واستطرد، جيبوتي الأكثر تأثيرا على التجارة الدولية وممر الملاحة الدولي عبر مضيق باب المندب".

