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سفير جيبوتي بالقاهرة: زيارة الرئيس السيسي اليوم تاريخية

الخميس 27/مايو/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق السفير محمد ظهر، سفير جيبوتى بالقاهرة، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جمهورية جيبوتى اليوم، مؤكدا أنها زيارة تاريخية ولها فوائد عديدة للجانبين.

وأضاف "ظهر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار وان"، أنها تعتبر الزيارة الأولى لرئيس مصري لجيبوتي، حيث تم استقبال الرئيس السيسي استقبالًا حافلًا من نظيره الجيبوتي الرئيس إسماعيل جيلة.

وذكر السفير الجيبوتي، أنه تم التوافق على عدة أشياء خلال لقاء الرئيسين على مستوى جميع المجالات، متمنيًا أن تأتي الزيارة بثمارها في القريب العاجل.

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