محمد جاد: 165 سيارة إسعاف تساهم فى دعم مصابي غزة (فيديو)

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك 165 سيارة إسعاف تساهم في دعم مصابي قطاع غزة.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بداية الأحداث في قطاع غزة دعت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان لاجتماع عاجل عبر الفيديو كونفرانس حينها وتواجد جميع رؤساء القطاعات داخل الوزارة وكان التوجيه بوضع خطة استباقية لتوقع استقبال أي مصابين في قطاع غزة.



وكشف الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، ان الإسعاف هو الخط الأول لاستقبال الحالات المصابة في قطاع غزة وتم توفير 50 سيارة مجهزة برعاية مجهزة وتنفس صناعي تتواجد على معبر رفح لاستقبال المصابين، وكشف أن هناك 50 سيارة أخرى متمركز داخل العريش.



وأضاف رئيس هيئة الإسعاف أن هناك 65 سيارة موجودة على الضفة الغربية لقطاع القناة بواقع 50 سيارة من محافظات القناة و15 سيارة داعمة من إقليم الدلتا.

