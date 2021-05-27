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تفاصيل عرض لابورتا لـ"لميسي" من أجل التجديد

الخميس 27/مايو/2021 - 09:59 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
وكالات
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كشفت تقارير صحفية غسبانية اليوم أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قدم عرضا إلى القائد ليونيل ميسي لإقناعه بالتجديد.

ويأتي الاقتراح النهائي لرئيس برشلونة، بعد مفاوضات مع ليونيل ميسي ووالده خورخي ونائب رئيس النادي.

وأشارت شبكة "ESPN"، إلى أن اللقاء بين خوان لابورتا، وخورخي والد ميسي انتهى وسط أجواء إيجابية ومشاعر طيبة.

وقالت قناة "TV3" الكتالونية، اليوم الخميس، إن لابورتا أرسل بالفعل عرضا رسميا لميسي وفي انتظار الرد.

وأشارت إلى أن العرض المقدم لميسي ينص على ما يلي:

تجديد عقد ميسي لمدة موسمين في برشلونة
الانتقال إلى الدوري الأمريكي للعب 3 سنوات، بجانب كونه سفيرا للنادي هناك
العودة عقب نهاية فترته في أمريكا، للعمل في اللجنة الرياضية للبارسا.
واختتمت: "هنالك تفاؤل في برشلونة بشأن هذا العرض، في انتظار رد ميسي".

وأضافت أن من المتوقع، أن يشرح لابورتا كل تفاصيل العرض، خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده ظهر غد الجمعة.

ولكن وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن المقربين من ميسي قالوا إنه لم يحصل على أي عرض رسمي من النادي، حتى الآن.

وكان لابورتا يرغب في انتظار نتائج مراجعة الوضع الاقتصادي للنادي، لكن نظرا لعدم وجود نتائج سريعة، لم يرغب في الانتظار، وبدأ في التحرك نحو تقديم عرض لميسي، الذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني.

وغادر ميسي برشلونة منذ أيام إلى الأرجنتين من أجل الاستعداد مع منتخب بلاده لخوض غمار بطولة "كوبا أمريكا" التي تنطلق بعد أسبوعين.

وطلب ليونيل ميسي الرحيل عن برشلونة، الصيف الماضي، عقب الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) في الدور ربع النهائي دوري أبطال أوروبا.

ولكن إدارة برشلونة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، رفضت السماح برحيل ميسي من دون الحصول على قيمة فسخ عقده التي تبلغ 700 مليون يورو.

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