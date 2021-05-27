وفاة رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بسوهاج



جدير بالذكر أنة وقع حادث سير باسيوط بطريق« اسوان - القاهرة» الزراعى، أصيب فية اللواء محمد البدري محمدين، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج، واصيبة زوجتة بكسر في القدم، بينما لقى سائقه أحمد السيد 33 سنة مصرعه، أثناء توجههم الى القاهرة وتم نقل الجميع لمستشفى أسيوط الجامعي.



وسادت حالة من الحزن بين الأهالي والمسؤولين عند سماع خبر وفاة اللواء محمد البدري محمد دين، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ودعا له الجميع ان يتفقدة الله بالرحمة والمغفرة.





توفى منذ قليل اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى في سوهاج، والعضو المنتدب متأثرا باصاباتة بحادث سير في أسيوط وقع منذ أيام قلائل.