موجز البرلمان| تحركات الرئيس الخارجية متميزة.. والتواصل مع قادة أوروبا وأمريكا مهم

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:





• برلماني: تحركات الرئيس الخارجية متميزة.. والتواصل مع قادة أوروبا وأمريكا مهم



قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الأمريكية، تشهد استراتيجية تحمل الكثير من مجالات التعاون بين البلدين، إلى جانب المكاسب المشتركة سواء من مصر أو من الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل ما شهدته خلال الأيام القليلة السابقة من التواصل الأخير بين الرئيسين له دلالة كبيرة على إدراك واشنطن أهمية دور مصر ليس فقط في شمال أفريقيا ولكن فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.



وتابع: "في غضون أربعة أيام تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالين من الرئيس الأمريكي، واليوم استقبل الرئيس المصري اليوم، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، في لقاء تطرق للحديث حول العديد من الملفات والموضوعات الهامة والملفات الأساسية والاستراتيجية على صعيد المنطقة، سواء الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، مع التأكيد على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط".



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى الملف الليبي، وضرورة ان يعم السلام بين جميع الأطراف فى طرابلس، وستظل القضية الفلسطينية من أولويات الدولة المصرية، تحظى باهتمام كبير وتاريخي، فلا توجد مناسبة أو مناسبة دولية إلا وتكون القضية الفلسطينية حاضرة، بالإضافة لملف سد النهضة، وبهذا يكون اللقاء حمل العديد من الرسائل للداخل والخارج، أولها الدور الاستراتيجي المصري الأمريكي، وهذه العلاقة الراسخة تعكس استعادة الدور والثقل المصري في المنطقة، التي تتسم أيضا بطابع استراتيجي بين البلدين.



وأشار محسب إلى أن الاتصال الذى جرى بين الرئيس السيسي وأنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا يعكس حرص مصر على التنسيق والتشاور مع كل القوى الدولية ويخدم قضايا المنطقة بما يضمن الوصول إلى حلول واقعية تضمن استقرار المنطقة.



• برلمانية: تعاون مصر وجيبوتي يضمن حماية الملاحة الدولية داخل مضيق باب المندب



أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس قوة وعُمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين، كما انها تاتي في التوقيت الصحيح.



وأوضحت عطوة، في بيان، أنه بالرغم من قوة العلاقات بين مصر وجيبوتي منذ قديم الأزل، إلا أن زيارة الرئيس السيسي اليوم تعتبر هي الأولى والفريدة من نوعها منذ أن تولى حكم البلاد، لافته إلى أنه يأتي ذلك في إطار حرص الرئيس على تعزيز التعاون مع جيبوتي في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الاقتصادي والتجاري.



وأكدت عضوة مجلس النواب، أن جيبوتي تعد بمثابة البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وتعتبر مصر بمثابة البوابة الشمالية، ولذلك فان التعاون الأمني بين الدولتين يضمن حماية الملاحة الدولية داخل مضيق باب المندب والذي تمثل دولة جيبوتي المدخل الغربي له.



• برلماني: القمة المصرية-الجيبوتية نقلة نوعية في العلاقات الثنائية



ثمن النائب محمد سعد الشلمة، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، مؤكدًا أنها الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي، تلك الدولة العربية الأفريقية ذات الموقع الاستراتيجي المميز في قلب القرن الأفريقي.



وقال "الشلمة"، في بيان اليوم الخميس، إن العلاقات بين مصر وجيبوتي تاريخية وممتدة، حيث تحرص القاهرة على تدعيم علاقاتها بدولة تُمثل أهمية خاصة في السياسة المصرية تاريخيًا واستراتيجيًا، حيث تُعد جيبوتي بمثابة البوابة الجنوبية لمضيق باب المندب، ومصر البوابة الشمالية.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة، أن توجه الرئيس السيسي إلى جيبوتي لعقد قمة موسعة يعكس العمق في العلاقة بين البلدين في تلك المرحلة، خصوصًا أنها أول زيارة لرئيس مصري هناك، فضلًا عن أهميتها البالغة في تحركات مصر الخارجية المرتبطة بقضية سد النهضة وتهيئة المناخ للتحركات القادمة.



وأوضح أن الرئيس السيسي لا يغادر مصر الإ ليجلب الخير لمصر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تعكس بما لا يدع مجالًا للشك قوة وعُمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين، كما أنها تأتي في التوقيت الصحيح.



وأشار إلى أنه بالرغم من قوة العلاقات بين مصر وجيبوتي منذ قديم الأزل؛ إلا أن زيارة الرئيس السيسي اليوم تعتبر الأولى والفريدة من نوعها منذ أن تولى حكم البلاد، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على تعزيز التعاون مع جيبوتي في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الاقتصادي والتجاري.



وأكد أن جيبوتي تُعد بمثابة البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وتعتبر مصر بمثابة البوابة الشمالية، ولذلك فان التعاون الأمني بين الدولتين يضمن حماية الملاحة الدولية داخل مضيق باب المندب والذي تمثل دولة جيبوتي المدخل الغربي له، موضحًا أن جيبوتي دولة لها أهميتها نظرا لموقعها على البحر الأحمر وفي هذه الظروف، وأيضا جيبوتي بها عدد من القواعد العسكرية وهذا يعطي هذا المكان أهمية خاصة.



ولفت إلى أنه بصفة عامة فأن الرئيس السيسي عندما يتوسع في علاقات مصر الخارجية، فهذا أمر في غاية الأهمية، موضحًا أن عدد الدول التي زارها الرئيس السيسي والرؤساء الذين التقاهم يوضح أن الرئيس يؤمن أنه كلما توسعت دائرة علاقات مصر الخارجية كلما مثل ذلك فائدة أكثر سواء فيما يتعلق بالسياسات الخارجية أو النواحي الأمنية.



وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي تأتي أهميتها في سياق تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، فأفريقيا الظهير لنا، حيث أن لنا باع كبير في أفريقيا ونحن الدولة التي وقفت إلى جانب أفريقيا حتى استقلت دولها، ومصر من وقفت ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وغيرها من المواقف التي تُمثل تراثًا وتاريخًا وإرثًا كبيرًا لمصر في القارة السمراء.

