حزب مصر الحديثة يشيد بزيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي

أشاد حزب مصر الحديثة، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، مؤكدا أن هذه الزيارة هامة جدا علي كافة المستويات، وانها جاءت في توقيت مهم جدا.



وقال الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، في بيان له اليوم، أن مصر وجيبوتي سيجنوا الكثير من الثمار عبر هذه الزيارة في كافة المجالات قريبًا، موضحًا أن القيادة السياسية أعطت أولوية وعناية بالغة لأفريقيا، وسلطت الضوء القوي على المشاركة الاستثمارية والاقتصادية والتى ستعم بالخير على شعوب القارة الأفريقية بأكملها.



وأشار رئيس مصر الحديثة، إلي أن الدبلوماسية المصرية تسير في إطار متوازن يدعم الحفاظ على مقدرات الدولة بشكل يبسط السلام في المنطقة، موضحا أن زيارة السيسي لدولة جيبوتي لأول مرة ستجني ثمارها الدولة بما يؤكد عودة مصر بقوة لمحيطها الافريقى والقارة السمراء.



واضاف دعبس أن العلاقات بين مصر وجيبوتي تاريخية وممتدة، حيث تحرص القاهرة على تدعيم علاقاتها بدولة تُمثل أهمية خاصة في السياسة المصرية تاريخيًا واستراتيجيًا، حيث تعد جيبوتي بمثابة البوابة الجنوبية لمضيق باب المندب.