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الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

الخميس 27/مايو/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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فتح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ملف التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى المارد الأحمر للتعاقد مع أحمد سمير لاعب الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي، للتواجد ضمن صفوف الفريق الأحمر، بعد اقتناع بيتسو موسيماني المدير الفني، بخدماته.

ويعيش سمير، أزهى فتراته الكروية مع فريقه الحالي، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري، ما جعله محط أنظار المارد الأحمر.

ومن المقرر أن يعقد أمير توفيق مدير التعاقدات، جلسة مع اللاعب ووكيل أعماله من أجل حسم الأمر، بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني ومجلس الإدارة، على ضمه إلى ملعب التتش بالموسم الجديد.

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