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وزيرة الثقافة: خطوات جديدة لعودة دعم الأفلام السينمائية بالمركز القومي للسينما بمنظور جديد

الخميس 27/مايو/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ناقشت معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مع السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما سبل كيفية إعادة الدعم مرة أخري للأفلام السينمائية، جاء ذلك خلال إجتماع الدكتورة إيناس عبد الدايم برؤساء قطاعات الوزارة المختلفة لمناقشة خطة عمل الوزارة في المرحلة المقبله.


حيث تقدم إليها الباسوسي بمقترح إعادة دعم المركز القومي للسينما للأفلام السينمائية مرة أخرى لكن بمنظور جديد
يتماشي مع الأهداف الإقتصادية للدولة من خلال مفاهيم وزارة الثقافة لزيادة المشاركة الشبابية في صناعة أفلام هادفه تضيف للتراث السينمائي المصرى، وأضاف الباسوسي أنه تم عرض الأمر بالفعل علي مسئولي ملف الدعم بوزارة المالية للتنسيق للبدء في الخطوات الأوليه لتنفيذ المشروع بالسنة المالية الجديدة.

ومن جانبها أكدت معالي الوزيرة علي أهمية دور المركز القومى للسينما في إعادة تقديم الدعم مرة أخرى للأفلام السينمائية وذلك من أجل تقديم محتوي هادف ذو قيمة يتوافق مع معايير المجتمع، ولمعالجة الآثار السلبية التي سببتها بعض الأفلام التي أساءت للسينما المصرية.وأكدت علي ضرورة دعم شباب السينمائيين لصناعة أفلام قادرة علي المنافسة وتزيد من الوعي الإيجابي للمجتمع.

جاء ذلك المقترح ضمن خطة عمل المركز القومي للسينما التي تقدم بها السيناريست محمد الباسوسي والمقرر العمل بها الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن المركز القومى للسينما قام بتقديم دعم لعدد من الأفلام التي حصلت على جوائز دولية، مثل «فتاة المصنع» و«هرج ومرج» و«فيلا 69».

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