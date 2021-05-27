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طبيبات بالإسعاف يروون تفاصيل مشاركتهن في علاج مصابي غزة (فيديو)

الخميس 27/مايو/2021 - 10:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف عدد من الطبيبات بهيئة الإسعاف المصرية عن كواليس مشاركتهن في علاج مصابي قطاع غزة.
وقالت الدكتورة سالي علي، طبيبة بهيئة الإسعاف المصرية، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، إن دورهم هو مساعدة الأشقاء في غزة.

وتابعت الدكتورة سالي علي، طبيبة بهيئة الإسعاف المصرية، أن هيئة الإسعاف المصرية متكاملة وسيارة الإسعاف كانت بمثابة وحدة رعاية متكاملة خاصة أن المصابين في قطاع غزة ستكون إصابتهم متفاقمة.
فيما قالت الدكتور رحاب عبد الفتاح، طبيبة بهيئة الإسعاف المصرية، إنه تم إبلاغهم عن نقل الحالات الفلسطينية المصابة للعلاج في مصر.

وذكرت أنها شعرت بالمشاركة بجزء بسيط في دعم القضية الفلسطينية موضحة أن الجميع تأثر كثيرا للإصابات خاصة وأن من ضمنهم أطفال.

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