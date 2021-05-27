Advertisements

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة 28/ 5/ 2021 في جمهورية مصر العربية

الخميس 27/مايو/2021 - 10:19 م
حالة الطقس المتوقعة غداً
حالة الطقس المتوقعة غداً
Advertisements
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق الـ27 من مايو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس المتوقعة غدا

وتوقعت "الأرصاد" أن يشهد غداً الجمعة انخفاضا طفيفاً فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد.

طقس الجمعة 

وأوضحت الهيئة في بيانها أن طقس الجمعة خلال فترات الليل، يسوده طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة مائية صباحا

وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن البلاد ستشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط للرياح

كما يشهد طقس الجمعة، نشاطاً للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة      34   22  

الإسكندرية 27   19  

مطروح     27   18  

سوهاج      39   23 

قنا          41   23  

أسوان       42   24 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رجات الحرارة المتوقعة غدا درجة الحرارة درجات الحرارة غدا درجات الحرارة المتوقعة غدا حالة الطقس غدا الجمعة حالة الطقس المتوقعة غداً حالة الطقس المتوقعة حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الأرصاد

أخبار تهمك

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

انفراد - نجم منتخب مصر يدرس اعتزال كرة القدم بسبب الأهلي

منذ يوم

تفاصيل عرض لابورتا لـ"لميسي" من أجل التجديد

منذ نصف ساعة

إيهاب جلال يُعلن تشكيل الإسماعيلي ضد الزمالك في كأس مصر

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحسم صفقتين من الدوري الانجليزي

منذ حوالي 6 ساعات

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

منذ ساعة و 23 دقيقة

سر ارتداء "عواد" شارة قيادة الزمالك رغم وجود شيكابالا

منذ أقل من ساعة

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

منذ ساعة و 28 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - محمد صلاح سينتقل إلى هذا الفريق

منذ يوم

رسالة وداعية مؤثرة من نجم ريال مدريد لـ"زيدان"

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك الأول

منذ حوالي 5 ساعات

الشناوي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من نصف ساعة

إعلامي يفجر مفاجأة عن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

طقس لطيف.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في جمهورية مصر العربية

طقس اليوم.. الرطوبة 85% والعظمى في القاهرة 36 (فيديو)

شبورة ونشاط للرياح.. الأرصاد تصدر بيان عن طقس الغد

طقس اليوم الجمعة.. شبورة مائية مائية بالقاهرة والعظمى 34 (فيديو)

حرارة وأمطار.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس الخميس

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في جمهورية مصر العربية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

أثيوبيا تعلن عن كارثة قد تطيح بسد النهضة ورسائل نارية من رئيس مصر

عاجل - أزمة في منتخب مصر بسبب محمد صلاح

09:01 م

الأهلي يفتح ملف التعاقد مع نجم الزمالك السابق

10:05 م

عاجل - كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في كأس مصر

08:00 م

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل حارس الزمالك

09:31 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: تقرير دولى يرصد كيف ينفق أثرياء مصر والقارة الإفريقية أموالهم

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: مافيا الإخوان فى النمسا

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: «البوكر العربية.. ورحلة صعود الأفضل»