حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة 28/ 5/ 2021 في جمهورية مصر العربية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الموافق الـ27 من مايو 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة، في جمهورية مصر العربية.





حالة الطقس المتوقعة غدا





وتوقعت "الأرصاد" أن يشهد غداً الجمعة انخفاضا طفيفاً فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد.





طقس الجمعة





وأوضحت الهيئة في بيانها أن طقس الجمعة خلال فترات الليل، يسوده طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





شبورة مائية صباحا





وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن البلاد ستشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة.





نشاط للرياح





كما يشهد طقس الجمعة، نشاطاً للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا





القاهرة 34 22





الإسكندرية 27 19





مطروح 27 18





سوهاج 39 23





قنا 41 23





أسوان 42 24



