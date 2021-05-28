أستاذ أمراض صدرية يحذر: "الفطر الأسود انتهازي وعايش معانا"

قال الدكتور محمد صدقي، أستاذ الأمراض الصدرية، إن الوضع في الهند مختلف عن مصر، حيث إن عدد السكان يقدر بالمليارات، ونسبة التلوث والفقر كبيرة للغاية، وهذا أدى لوجود بيئة حاضنة للفيروسات.





وتابع "صدقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الخميس، أن عدد الإصابات في الهند بالفطر الأسد يزيد عن 9 آلاف حالة، مشيرًا إلى أن الاستخدام العشوائي لبعض الأدوية المماثلة للكورتيزون أدى لانتشار الفطر الأسود، معقبًا: "في بعض الأحيان قد يحصل المريض على العلاج من خلال الواتس، وهذا خطا كبير".





ولفت إلى أن سبب زيادة الإصابات بالفطر الأسود يرجع إلى عدم متابعة المريض منذ البداية، من خلال الحصول على البرتوكول العلاج للفيروس من خلال أحد أصدقائه، وليس من خلال الأطباء المتخصصين.



