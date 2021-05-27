أيمن حمزة: الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء لن تشمل كل الشرائح



كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء لن تشمل كل الشرائح.



وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "المحور"، أن بعض الشرائح في الاستخدامات التجارية وبعض الشرائح المنزلية ستظل ثابتة، لافتًا إلى أن الدعم الموجه للكهرباء يأخذ أكثر من صورة، حيث أنه يتم دعم الغاز الطبيعي المستخدم للكهرباء أيضًا.



وأشار إلى أن الوزارة تتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع للقضاء على مشكلة الفواتير.

