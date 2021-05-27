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8 غيابات تضرب الزمالك أمام الجونة في الدوري
الخميس 27/مايو/2021 - 11:00 م
الفجر الرياضي
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أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غياب كل من التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق عن مباراة الجونة للإيقاف.
ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الأحد المقبل، على ستاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون للدوري الممتاز.
وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
وفي نفس الوقت يغيب التونسي فرجاني ساسي عن الفريق في لقاء الجونة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.
وسيغيب أيضًا عن مباراة الجونة كل من طارق حامد وأشرف بن شرقي للإيقاف، وعبد الله جمعة ومحمود علاء وحازم إمام وحميد أحداد للإصابة.
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